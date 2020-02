Legault évoque une intervention policière

Le premier ministre François Legault a évoqué pour la première fois la possibilité d’une intervention policière pour mettre fin au blocage des voies ferroviaires au pays.

«On a eu des discussions avec la SQ [Sûreté du Québec]», a-t-il confirmé lors d’un point de presse, mercredi matin.

François Legault a néanmoins souligné l’importance d’une opération concertée entre les provinces concernées. Il doit s’entretenir cette après-midi avec ses homologues des autres provinces afin de trouver une solution à la crise qui secoue le pays

Un échéancier réclamé

François Legault a réclamé à Justin Trudeau un échéancier «serré» pour mettre fin aux blocus. «Je ne parle pas de semaines, je parle de jours, a-t-il précisé. Ça fait presque deux semaines que ça dure. C’est déjà beaucoup trop long.»

«Ce que je compte défendre comme position, c’est de demander à M. Trudeau de fixer un échéancier et qu’on dise aux manifestants, si ce n’est pas défait à tel moment, bien il va falloir agir et on va agir dans toutes les provinces», a-t-il expliqué.

De nombreux manifestants autochtones bloquent routes et voies ferrées en solidarité avec les chefs héréditaires de la Première nation de Wet’suwet’en qui s’opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink, en Colombie-Britannique.

Cette mobilisation, disséminée un peu partout au Canada, a paralysé le service par rail, allant du transport de passagers à l’acheminement de marchandises essentielles comme le propane.