Mr. Big est papa pour la deuxième fois

Chris Noth est de nouveau papa. Son épouse, Tara Lynn Wilson a donné naissance à un garçon, comme l’a annoncé l’acteur de Sex and the City.

«Venu des cieux notre second fils – Keats !», a partagé sur Instagram l’acteur de 65 ans en légende du photo du nouveau-né suçant son poing alors qu’il est assoupi.

Nombreuses ont été les célébrités à le féliciter suite à son annonce, dont Kristin Davis, qui jouait Charlotte dans Sex and the City. «Oh mon dieu ! Il est tellement beau et parfait ! Félicitations à vous!», a-t-elle écrit dans les commentaires du réseau social.

Chris Noth, qui incarnait Mister Big dans la série culte et les films dérivés, est en couple avec Tara Lynn Wilson, 37 ans, depuis 2002. Le couple s’est marié en 2012 et leur aîné, Orion, est aujourd’hui âgé de 12 ans.