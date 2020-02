Duo Bleu Jeans Bleu et Céline Dion: «C'est épique!» - Claude Cobra

Pour son dernier spectacle au Québec dans le cadre de sa tournée «Courage» au Centre Bell, à Montréal, mercredi soir, Céline Dion a offert toute une surprise à ses fans. La diva québécoise a interprété la chanson «Coton ouaté» avec la formation Bleu Jeans Bleu.

C'est Céline Dion qui a eu l'idée de clore son spectacle avec cette chanson. L'équipe de gérance de la diva québécoise a contacté le groupe et a organisé le tout dans le plus grand des secrets. «Ça revenait souvent dans leur milieu de travail ¨Hey, fais-tu frette dans ton coton ouaté?¨ C'était déjà flatteur de savoir que Céline aimait la toune, mais de là à prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'on aille sur son spectacle, c'est épique», raconte Mathieu Lafontaine, chanteur du groupe Bleu Jeans bleu.

«L'idée, c'était qu'à la fin du spectacle, avant le rappel, de faire «Coton Ouaté» ensemble, tout en lançant des cotons ouatés dans la foule. Puis on s'est dit ¨ben voyons donc qu'ils nous proposent ça, c'est sûr qu'on le fait!", explique celui dont le nom d'artiste est Claude Cobra. Ensuite tout a vraiment été grandiose. On l'a appelé notre rêve improbable.»

Bleu Jean Bleu a vécu une expérience mémorable sur la scène du Centre Bell. «Ça a levé! Quand c'est arrivé et qu'ils ont réalisé que Céline partait ¨Coton ouaté¨, que le mur est descendu et qu'on est apparus sur la scène, ç' a comme fait un ¨ben non!¨. Tout le monde a compris que c'était en train d'arriver. C'est un ¨one shot deal¨ et c'est épique! Tu essayes de savourer tout ça avec les meilleurs moyens que tu as, mais ça passe tellement vite et c'est tellement fort d'un coup. On dirait que c'est après que tu te rends compte que ça s'est passé», ajoute le chanteur.

Un secret

Jusqu'à la toute fin, l'équipe de Bleu Jeans Bleu a dû garder le secret pour surprendre les fans. Même les parents et les amis des membres du groupe n'étaient pas au courant de cette collaboration. «Mon téléphone, ce matin, je me suis fait bombarder de "ben voyons que tu m'avais pas dit ça!" Ma messagerie est pleine. Mes parents étaient même pas au courant...»

Le chanteur peine encore à croire ce qu'il a vécu. «C'est Céline! J'arrêtais pas de dire aux gars: ¨c'est Céline!¨ C'est pas moins ¨big¨ que si Elton John nous invitait à chanter dans son show. C'est juste que vu qu'on est au Québec et que Céline vient d'ici, ça le rend plus probable dans la lignée des improbables.»

Pour l'occasion, Céline Dion avait enfilé son coton ouaté par-dessus sa robe scintillante. Le «duo improbable», tel que qualifié par Bleu Jeans Bleu, a semblé ravir les foules. De nombreux spectateurs ont partagé des photos et vidéos de cette prestation sur les médias sociaux.

«Coton ouaté» a été une chanson marquante de 2019, permettant à Bleu Jeans Bleu de gagner le Félix du Groupe ou duo de l'année lors du plus récent Gala de l'ADISQ. Son clip a été visionné près de 9 millions de fois sur YouTube.