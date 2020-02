Le plus récent sondage portant sur la course à la direction du Parti québécois (PQ) est sans équivoque : Guy Nantel caracole en tête, et de loin. Mario Dumont en profite pour revenir sur les performances des candidats.

• À lire aussi: Nantel déclasse la compétition

Avec 38 %, l’humoriste et aspirant chef domine la course. «Guy Nantel part très fort. L’avance est tellement grande!», estime le chroniqueur.

Vient ensuite Sylvain Gaudreault, avec ses 16 %. «Il est quand même dans la course.»

Le cas de Paul St-Pierre Plamondon, qui s’essaie depuis longtemps et qui en est à sa deuxième course à la chefferie, doit être «décevant» avec un maigre 5%, selon Mario Dumont.

Frédéric Bastien ferme la marche, mais il «peut toujours se consoler en disant "je suis parti à zéro, il y a un mois ou deux, j’étais pas connu de personne"», assure le chroniqueur.

La course à la direction du PQ culminera en mai.

Voyez son commentaire complet dans la vidéo ci-haut.