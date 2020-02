La Caisse obtient un rendement de 10,4 % en 2019

La Caisse de dépôt et placement du Québec a enregistré un rendement de 10,4 % en 2019, ce qui est inférieur au marché.

L’indice de référence de la Caisse a enregistré un rendement de 11,9 % l’an dernier, soit 1,5 point de pourcentage de plus.

«Notre portefeuille livre la performance attendue dans un contexte où les marchés se sont fortement emballés en 2019 et semblent même, de notre point de vue, être fortement déconnectés par rapport à la croissance réelle de l’économie», a déclaré jeudi en conférence de presse le nouveau PDG de la Caisse, Charles Émond.

Rappelons qu’au cours des derniers mois, trois des dirigeants les mieux payés de la Caisse, le PDG Michael Sabia, le chef des placements privés, Stéphane Etroy, et le grand patron de l’immobilier, Daniel Fournier, ont tour à tour quitté l’institution.

Difficultés dans l’immobilier

Des contre-performances dans deux secteurs ont tiré les résultats de la Caisse vers le bas. Le rendement des actifs en immeubles a affiché -2,7 % alors que l’indice de comparaison a gagné 1,4 %. En infrastructures, la Caisse a généré un rendement de 7,1 % contre 17,7 % pour l’indice.

Deux raisons expliquent en bonne partie les difficultés de la Caisse dans le domaine des immeubles, selon l’institution: ses centres commerciaux au Canada souffrent du commerce électronique tandis que ses propriétés résidentielles à New York pâtissent d’une réglementation accrue visant à limiter la croissance des loyers.

«On ne peut pas être satisfaits», a admis Nathalie Palladitcheff, qui est à la tête de la filiale immobilière de la Caisse, Ivanhoé Cambridge, depuis octobre.

Pour corriger le tir, la Caisse a mené un «diagnostic en profondeur» et promet d’«accélérer la transition» de son portefeuille immobilier, ce qui comprend notamment une baisse de son exposition aux actifs dits «traditionnels».

Sur les marchés boursiers, la Caisse a obtenu un rendement de 17,2 %, légèrement inférieur à celui de 18 % de l’indice auquel elle se compare.

Pour ce qui est des placements dans des fonds et des entreprises non cotés, la Caisse a enregistré un rendement de 10,5 % alors que l’indice de référence a crû de 11,8 %.

En revanche, dans le revenu fixe (obligations et prêts), la Caisse a surpassé ses pairs avec un rendement de 8,9 % contre 8 % pour son indice.

Sur cinq et dix ans, le rendement de la Caisse atteint respectivement 8,1 % et 9,2 %, soit davantage que l’indice de référence. En 2018, le rendement de l’institution s’était établi à 4,2 %.

Au 31 décembre 2019, l’actif net de la Caisse totalisait 340,1 milliards $, soit 13,4 milliards $ de plus que six mois plus tôt.

Au Québec, les nouveaux investissements et engagements se sont chiffrés à 3,3 milliards $ l’an dernier, soit moins du double des 7,3 milliards $ de 2018. Malgré tout, l’actif net de la Caisse au Québec a crû de 4,6 % pour atteindre 66,7 milliards $.