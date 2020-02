L’Italie sert un sérieux avertissement au Canada et au Québec dans sa lutte contre la mafia. Les lois canadiennes ne sont pas assez sévères et le crime organisé italien en profite.

Pour documenter ce sentiment de frustration, notre Bureau d’enquête a mené plus d’une dizaine d’entrevues à Montréal, à Rome, en Calabre et en Sicile. Des juges, des avocats, des policiers et des victimes de la mafia partagent tous ce même sentiment.

«Je suis frustré, je suis obligé de dire que je suis frustré. Particulièrement dans le cas des crimes financiers commis par la mafia la législation est presque inexistante. Bien sûr que le Canada est conscient du problème, mais c’est comme ça», affirme le juge anti-mafia Ottavio Sferlazza.

Celui qui a été l’élève de Giovanni Falcone, le plus célèbre magistrat italien assassiné par la mafia près de Palerme en Sicile accorde rarement des entrevues. Il est sous protection policière 24h sur 24 et des gardes armés suivent ses moindres mouvements.

Argent à Montréal

«L'Italie a les meilleures lois au monde, ce sont les règles les plus dures à l’endroit de la mafia. Les mafias privilégient les endroits où les législations sont les moins sévères à leur endroit», conclut celui qui habite dans une caserne militaire du district judiciaire de Palmi en Calabre dans le sud de la péninsule italienne.

Un rapport de chambre des députés italiens de 2018 rapporte que les gouvernements du Québec et du Canada ne semblent avoir rien appris de la Commission Charbonneau et ne «prennent pas au sérieux» le pouvoir de mafia montréalaise et du clan Rizzuto.

«Beaucoup d’argent est investi au Canada, à Montréal et à Toronto. Pourquoi, parce que chez vous, ils peuvent le faire fructifier. Ici, c’est plus compliqué», évalue l’avocat romain Antonino Lastoria qui a défendu plusieurs mafiosi dans le passé.

Cattolica Eraclea

D'ailleurs, une visite à Cattolica Eraclea, d’où la famille Rizzuto est originaire le clan mafieux confirme un retour en force des Siciliens dans la métropole.

«Leonardo Rizzuto est venu ici cet été avec sa mère», rapporte le journaliste spécialisé Franco Castaldo. «Leonardo est maintenant le personnage le plus important du clan Rizzuto. Selon mes informations, il pourrait être considéré comme le nouveau parrain de la mafia montréalaise», ajoute cette véritable bible de la mafia.

Le journal de la ville d’Agrigente, Grandangolo, affublait également l’héritier du clan Rizzuto de Capo di tutti capi, le «chef de tous les chefs».

Cette information est également confirmée dans un document judiciaire obtenu par notre Bureau d’enquête qui le place Leonardo Rizzuto comme «nouveau chef de la faction montréalaise du crime organisé italien».

Puissance financière

«Le clan Rizzuto c’est encore une puissance à Montréal. C’est les tops au Canada encore. C’est comme une multinationale. Le président tombe; il y a un vice-président qui va devenir président», affirme le policier à la retraite Pietro Poletti qui nous accompagne en Italie.

Effectivement, toutes les dernières enquêtes policières prouvent que les Rizzuto continuent de faire ce faisait de mieux alors que le parrain Vito Rizzuto était encore vivant infiltrer l’économie légale.

Notre Bureau d’enquête a pu consulter des documents confidentiels du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Ils soupçonnent des transferts frauduleux de 15 M$ qui proviennent d’Italie et qui transitent par des paradis fiscaux pour atterrir Montréal. L'argent aurait servi à la construction d’un immeuble au centre-ville de la métropole.

Il s’agit du projet immobilier d’un homme d’affaires italo-canadien ayant déjà eu des liens avec le clan Rizzuto.

Un autre document relate une filature des policiers sur Leonardo Rizzuto. Il le voit entrer à l’hôtel Montréal sur la rue Saint-Jacques.

Les caméras de la police ne peuvent pénétrer à l’intérieur, mais des policiers sont attablés tout près de leur cible. «9 millions en argent cash...je voulais 10 millions», l’entend-on dire.

Selon nos sources policières, l'interlocuteur de Leonardo Rizzuto serait un homme d’affaires de la métropole.

La loi italienne

Depuis l’assassinat des juges anti-mafia Falcone et Borsellino en 1992, l'Italie s’est votée des lois qui ont énormément de mordant dont la fameuse 416-bis sur l’association de type mafieuse. Cette loi n'existe pas au Canada.

D’ailleurs, les lois fiscales pourraient servir beaucoup plus aux autorités canadiennes afin de s’attaquer à l’argent de la mafia estime le président de la Chambre criminelle de Rome.

«Un exemple, si Rizzuto ne gagne que 20 000 euros par année et qu’il vit dans un appartement dans le centre de Rome, qu’il possède trois voitures et que ses enfants vont à l’école privée, il devra faire la preuve qu’il est capable de maintenir ce train de vie avec 20 000 euros. C’est lui qui doit en faire la preuve, pas la police. S'il ne peut pas le prouver, ses biens seront saisis», explique Cesare Placanica.

Encore le pizzo

Selon les auteurs du livre Mafia inc., André Cédilot et André Noël, 600 commerçants montréalais devaient payer le pizzo, à la mafia en 2010.

Dix ans plus tard, cette fameuse somme qu’exige la mafia aux commerçants est toujours payée par plusieurs confirment nos informateurs. Des rapports de renseignements consultés par notre Bureau d’enquête rapportent des tentatives d’extorsion par la mafia au marché Jean-Talon, le plus populaire des marchés publics montréalais.

Pour le docteur Tiberio Bentivoglio, un commerçant de Reggio en Calabre cette histoire ressasse de bien mauvais souvenirs.

En 2010, il a refusé de payer le pizzo que lui imposait la ‘Ndrangheta, la plus puissante des mafias de la planète.

«lls (la police) ont fait de l’écoute électronique et trois individus ont été reconnus coupable d’association mafieuse. En 2010 j’étais dans ma maison de campagne et ils ont tiré sur moi. Celui qui a ouvert le feu en ma direction est un physiothérapeute», raconte celui qui vient d’ouvrir un nouveau commerce dans un bâtiment saisi à la mafia par le gouvernement et qui lui été remis.

«Je suis accompagné par la police pendant toute la journée et protégé jour et nuit par les militaires. Cet endroit a été désigné caserne militaire par le gouvernement pour ma protection», affirme-t-il.

«Payer le pizzo signifie perdre sa dignité. Payer le pizzo signifie que je ne pourrais plus regarder mon fils dans les yeux», conclu-t-il ému.