La journaliste de TVA Nouvelles Véronique Dubé a été poussée et intimidée par un manifestant mohawk du côté de Belleville, en Ontario, alors qu’elle tentait de poser des questions à un responsable. Une situation absolument inacceptable qui démontre le caractère explosif de la crise actuelle, selon les analystes de «La Joute».

Dans un extrait vidéo, on voit notre journaliste carrément se faire menacer de se faire renverser par terre par un manifestant mohawk. «Je peux faire venir une femme pour qu’elle te mette sur tes fesses», peut-on l’entendre dire après avoir bousculé notre journaliste.

«Si moi je fais ça, je me retrouve derrière une voiture de police. Ça démontre que la violence et le non-respect du droit de l’ordre ne doivent pas être tolérés, peu importe qui décide de le faire», dit Dimitri Soudas.

Pour Pierre Nantel, on a affaire ici à «l’équivalent d’un Black Block».

«À partir du moment où il y a un bum qui se mêle de la patente, tout ce que tu peux espérer, c’est que les personnes qu’il prétend soutenir disent que ça n’a pas sa place», soutient-il.

«Elle est en train de faire son travail, regrette Dimitri Soudas. On a des gouvernements qui permettent que les lois ne soient pas respectées et en plus, on met la vie des journalistes ou des citoyens qui veulent aller régler ça par eux-mêmes en danger.»

«Ça pourrait mal virer», admet Pierre Nantel.

Voyez l'extrait de l'émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.