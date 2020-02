Productions Déferlantes produira «Star Académie»

La nouvelle mouture de «Star Académie», qui sera diffusée sur les ondes de TVA à l’hiver 2021, sera produite par Productions Déferlantes, ont annoncé TVA et Québecor Contenu, jeudi.

Les producteurs exécutifs Benoît Clermont et Jean-Philippe Dion travailleront ainsi de concert avec Québecor Contenu pour fignoler une version actualisée du concours de chant télévisé qui a obtenu un succès foudroyant au Québec en 2003, 2004, 2005, 2009 et 2012.

Productions Déferlantes est derrière les gros canons de TVA qui cartonnent présentement le dimanche soir, «La Voix» et «La vraie nature». Plusieurs artisans de la boîte - dont Jean-Philippe Dion comme producteur au contenu et animateur de la quotidienne en 2012, et Benoît Clermont comme producteur exécutif en 2009 et 2012 -, ont d’ailleurs travaillé sur des éditions antérieures de «Star Académie».

«Je suis extrêmement heureux de replonger, avec Benoît Clermont, l’équipe de Déferlantes et la grande famille de TVA, dans la frénésie de "Star Académie", une émission qui a marqué la télé au Québec et qui occupe une place très spéciale dans mon parcours, ayant collaboré à quatre éditions. Pour moi aussi, "Star Académie" a été une formidable école, celle de la télévision!» s’est réjoui Jean-Philippe Dion dans un communiqué.

«"Star Académie" a été un véritable phénomène de société. Sa contribution à notre culture musicale et à l’éclosion de nouveaux talents a été majeure. Nous en ressentons encore l’impact après neuf ans d’absence. Bien sûr, notre société, nos modes de consommation et cette nouvelle génération de talent ont bien évolué. C’est pourquoi nous devions nous assurer d’avoir les bons partenaires afin d’offrir, dans une version actualisée, une expérience enrichissante et adaptée aux artistes de maintenant. Assurément, Benoît et Jean-Philippe sont des partenaires de grande expérience, mais surtout de confiance pour orchestrer ce grand rendez-vous riche en émotion», a renchéri Denis Dubois, vice-président, contenus originaux, chez Québecor Contenu.

«Le retour de "Star Académie" est sans contredit le rendez-vous le plus attendu de la télévision québécoise à l’hiver 2021. Nous savons à quel point Productions Déferlantes s’investit pour offrir des émissions à la hauteur des attentes des téléspectateurs de TVA. Le choix de s’associer à leur équipe chevronnée s’est fait naturellement. TVA est emballé de travailler à nouveau sur de cette émission phare», a ajouté Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation de Groupe TVA.