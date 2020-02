Saguenay: un propriétaire découragé par l’état d’un logement

Le propriétaire d'un immeuble à logements de Saguenay a l'impression d'être dans un cauchemar après retrouvé son appartement, sur la rue des Oblats à Chicoutimi, dans un état lamentable.

• À lire aussi: Saccage, squat et vol d’identité parmi les pires craintes de propriétaires

• À lire aussi: Maison saccagée à Saint-Calixte: les locataires déboutés

Les locataires de Jean-Guy Lavoie, qui ont été évincés mercredi après plusieurs mois passés sans payer, ont laissé les lieux dans un désordre extrême.

M. Lavoie n'en croyait pas ses yeux quand il a fait la découverte, lui qui n'avait pas eu accès à son logement depuis plusieurs mois: des boîtes, des meubles, des montagnes de vêtements et des amas d'objets de toutes sortes recouvrent le sol des différentes pièces de l'appartement. Dans le salon par exemple, on ne voit même plus la couleur du plancher.

«Quand je suis arrivé, moi là, j'étais découragé. Moi, ça fait des mois et des mois que je demande à visiter mon logement parce que je voulais faire des réparations. Je n'avais pas accès, elle [la locataire] me donnait toutes sortes de raison», a affirmé M. Lavoie, lors d'un entretien avec TVA Nouvelles à l'intérieur de l'appartement.

«Là, je m'aperçois qu'ils ont des problèmes possiblement. C'est impossible de ramasser autant de cochonneries, vivre dans ça...», a-t-il ajouté.

M. Lavoie s'attend à devoir débourser entre 3000 $ et 5000 $ pour tout ramasser, en plus d'assumer les mois de loyers impayés. «Tout nettoyer ça, réparer, il faut que je me loue un conteneur pour jeter ça, a-t-il dit. Et je vais donner des choses à des oeuvres de charité s'il y a des affaires potables.»

Le propriétaire qualifie la situation de «véritable cauchemar». Il est tellement découragé qu'il a l'intention de vendre son immeuble.

«Moi, ça fait 25 ans que je l'ai et c'est un des pires cas que j'ai eu à supporter, a-t-il confié, démoralisé. C'était pour ma retraite. Mais là, ma retraite elle se débâtit à toutes les années avec des affaires de même là.»

Jean-Guy Lavoie a affirmé que son immeuble sera mis en vente... aussitôt que le nettoyage sera terminé.