Situation tendue à Saint-Lambert

Malgré une injonction, les manifestants se relaient pour poursuivre le blocus près de la gare de Saint-Lambert en soutien à la communauté Wet’suwet’en.

En début de journée jeudi, une vingtaine de personnes étaient toujours sur les lieux. Elles ont érigé un campement de fortune aux abords de la voie ferrée et on recouvert de buttes de neige les rails, ce qui a paralysé la ligne de Saint-Hilaire d’exo.

En point de presse en matinée, le premier ministre a indiqué avoir la ferme intention de démanteler le blocus aux abords de la gare. Le CN a confirmé, quelques minutes plus tard, avoir obtenu une injonction.

Sur Twitter, les manifestants ont indiqué vouloir continuer leur mobilisation et ont lancé un appel pour des renforts à la suite de cette nouvelle.

APPEL AUX RENFORTS

REJOIGNEZ-NOUS EN GRAND NOMBRE



Nous n'avons pas encore reçu d'injonction. Mais lorsqu'elle arrivera, le gouvernement annonce que l'opération policière sera imminente. Ça risque d'arriver aujourd'hui. Venez en grand nombre !https://t.co/TecIZb63OK — MTLWetsuwetenSolidarity (@MTLanticolonial) February 20, 2020

• À lire aussi: Nouveau blocus ferroviaire à Saint-Lambert, une arrestation

• À lire aussi: Pas question de surprendre les manifestants à coups de bélier

• À lire aussi: François Legault demande le démantèlement du blocus de Saint-Lambert

«En raison d’une intrusion sur la voie, le prochain train en direction de Gare centrale est annulé», ont pu entendre les passagers à la gare Saint-Lambert jeudi matin. Des autobus ont été nolisés pour pallier le problème. Chaque jour, plus de 5000 personnes l’utilisent pour se rendre au centre-ville de Montréal.

Sur place, les manifestants ont refusé d’accorder une entrevue à notre journaliste. Ils l’ont plutôt référée à un communiqué de presse qui justifie leur action par «leur solidarité avec les Wet'suwet'en qui luttent contre le projet de corridor énergétique de CGL et dont le territoire est envahi par la GRC».

La Sûreté du Québec a pris le relais du Service de police de Longueuil pour la vigie policière en cours.

«Si une intervention devait avoir lieu, il ne faut pas penser que ça prendrait 15 jours à préparer. Déjà la SQ et d’autres organisations sont prêtes, le renseignement et les policiers, même si on ne les voit pas. Il y a des plans dans les cartons depuis le début de la crise», a soutenu l’ancien policier et expert en affaires policières pour TVA Nouvelles, Jean-François Brochu.