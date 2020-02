«C'est loin d'être la fin pour moi» - Josée Lavigueur

L'année 2020 s'annonce riche en beaux projets pour Josée Lavigueur. Alors qu'elle nous présente cet hiver son 35e DVD intitulé «28 jours pour un corps plus ferme», la reine de la santé et de l'activité physique au Québec investira désormais son temps à peaufiner le contenu sur Ma Zone Fit, sa nouvelle plateforme en ligne. Rencontre avec une femme passionnée qui a de l'énergie à revendre.

Ayant vendu plus de 600 000 DVD en près de 30 ans de carrière, Josée Lavigueur nous présente le troisième et dernier volet de sa série «28 jours». Celui-ci propose un entraînement impliquant les quatre groupes musculaires, soit les abdominaux, les fessiers, les cuisses et les bras. «La série ¨28 jours¨ plaît énormément aux gens, car la méthode d’entraînement est composée de capsules très courtes et efficaces.»

L’animatrice souligne au passage qu’il s’agit de son dernier DVD à sortir en magasin: «Je suis la tendance et je m’en vais sur le web avec Ma Zone Fit. C’est loin d’être la fin pour moi. Au contraire, j’ai encore le feu sacré et je suis plus motivée que jamais. Je compte bien continuer longtemps à inciter les gens à vivre en santé et à améliorer leur qualité de vie en faisant de l’exercice au quotidien.»

Suivre la tendance

Afin de continuer à offrir du contenu de qualité en matière d’exercice physique à faire à la maison, Josée Lavigueur a pris soin de s’entourer de spécialistes, d’entraîneurs hautement qualifiés et de personnalités issues de 16 disciplines différentes.

«Grâce à l’abonnement d’un an à Ma Zone Fit, les gens ont accès à une immense bibliothèque de contenus. En dehors de mes capsules d’entraînement, j’ai fait appel à des collaboratrices comme la Dre Johanne Blais, la nutritionniste Isabelle Huot, l’auteure Nicole Bordeleau, Chantal Lacroix et bien d’autres. Celles-ci seront là pour conseiller les gens et partager leurs expériences de vie.»

Au fil des ans, le contenu offert sur Ma Zone Fit ne cessera de prendre de l’expansion. «L’objectif premier demeure d’offrir aux gens, en tout temps, des outils liés à la pratique d’une activité physique à domicile.»

Josée Lavigueur ne cache pas non plus son désir de faire connaître sa plateforme ailleurs dans le monde. «J’ai des contacts en France, et j’envisage d’y faire des présentations et d’y donner des conférences. J’espère qu’un jour Ma Zone Fit touchera des gens de toute la francophonie.»

Entre-temps, l’animatrice continue de donner des cours et des conférences au Québec. «De plus, je serai à l’occasion de passage sur les plateaux des émissions ¨Salut Bonjour¨ et ¨Bien¨ à TVA dans les prochains mois», ajoute-t-elle.

Un voyage troublant, mais mémorable

Sur le plan personnel, Josée Lavigueur était de passage en janvier en Australie, pays ravagé par d’importants incendies. «Ce voyage extraordinaire a malheureusement été assombri par la tristesse que les gens vivent là-bas. C’était désolant de voir la flore et la faune ainsi ravagées. Nous y sommes restés trois semaines, durant lesquelles nous avons visité un hôpital de koalas et remonté la côte en direction de la Grande Barrière de corail. Ma fille Léane, qui a 21 ans, est demeurée en Australie avec son chum Loïc pour y travailler jusqu’en juin. De son côté, ma plus vieille, Sarah, 22 ans, est revenue au Québec, où elle poursuit actuellement ses études en physiothérapie.»

Par ailleurs, après avoir célébré l’an dernier ses 25 ans de mariage avec Normand dans le cadre d’un incroyable voyage au Groenland, Josée Lavigeur déclare toujours filer le parfait amour. «Mon chum est denturologiste sur le Plateau-Mont-Royal. Avec lui, la vie est douce et calme. Il a toujours été là pour moi. Il est mon port d’attache et il m’a toujours suivie dans mes aventures et mes folies. On se complète vraiment bien!» s’exclame-t-elle.