Dominique Michel fait le point sur sa santé

Dans la plus récente édition du magazine La Semaine, Marie-Claude Barrette a eu le privilège de s'entretenir avec Dominique Michel. La grande dame s'est confiée sur ses projets marquants, ses amitiés, mais aussi sa santé.

En novembre dernier, Dominique Michel avait annoncé qu'elle ne ferait plus d'apparitions à la télévision québécoise pour des raisons de santé. Elle avait alors évoqué qu'elle n'allait pas très bien, et qu'elle avait eu de petits AVC qui lui avaient causé des problèmes de mémoire.

En entrevue dans nos pages, la comédienne nous a rassurés en soutenant qu'elle allait mieux, et qu'elle avait consulté un neurologue.

«Ça s’est replacé, mais ça a pris un bon mois et demi. Là, je sortais dehors et j’avais peur. J’ai arrêté de conduire ma voiture. Je l’ai fait de moi-même et non parce que le médecin me l’avait recommandé. J’avais peur d’arriver au coin de la rue et de me dire: «Elle est rouge, je fais quoi?» De réaliser que j’avais perdu cette notion-là», a-t-elle expliqué.

Même si elle mentionne qu'elle est «100 fois mieux» qu'elle ne l'était à l'automne dernier, Dominique Michel a tout de même pris la décision de ne pas aller en Floride cet hiver.

Lisez l'entrevue complète avec Dominique Michel dans la plus récente édition du magazine La Semaine.