Joaquin Phoenix sauve une vache et son veau de l’abattoir

Joaquin Phoenix a empêché qu'une vache et son veau soient abattus quelques heures après avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur il y a un peu plus d’une semaine.

La vedette et activiste des droits des animaux, qui a décroché le prix pour son rôle dans «Joker», a utilisé son discours de remerciement pour encourager ses pairs hollywoodiens à envisager d'adopter un régime végétalien.

«Nous nous sentons autorisés à inséminer artificiellement une vache et quand elle accouche, nous volons son bébé. Même si ses cris d'angoisse sont indubitables. Et puis nous prenons son lait qui est destiné à son veau et nous le mettons dans notre café et nos céréales, a-t-il déclaré lors de la cérémonie à Los Angeles, réitérant les sentiments qu'il avait partagés à plusieurs cérémonies de remises de prix cette année.

Le lendemain matin, l’acteur de 45 ans a uni ses forces avec d'autres militants de l'organisation L.A. Animal Save pour aider à libérer une vache et son veau nouveau-né après une réunion avec Anthony Di Maria, président de l'abattoir Manning Beef à Pico Rivera, en Californie.

Dans une séquence vidéo, on peut voir l'acteur oscarisé en train de transporter personnellement le veau loin de l'abattoir, après avoir conclu un accord avec Anthony Di Maria, et les deux femelles, que Phoenix a nommées Liberty et Indigo, vivent maintenant au sanctuaire Farm Sanctuary à Los Angeles.

Exprimant sa gratitude au président de l'abattoir, Joaquin Phoenix a déclaré à TMZ : « Je n'ai jamais pensé trouver l'amitié dans un abattoir, mais en rencontrant Anthony et en ouvrant mon cœur au sien, je me rends compte que nous pourrions avoir plus de choses en commun que de différences. »

Il a ajouté : « Sans son acte de gentillesse, Liberty et son veau, Indigo, auraient connu une terrible disparition. »

Phoenix avait déjà fait les gros titres en janvier, après avoir quitté les Screen Actors Guild Awards pour assister à une veillée pour les porcs devant un abattoir de Los Angeles.

Il s'est également attaché au Tower Bridge de Londres, demandant aux Britanniques de devenir végétaliens lors d'une manifestation avant les BAFTA, le 2 février.