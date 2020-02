La bouquinerie de la deuxième chance

Depuis 10 ans, la Bouquinerie Nouvelle Chance de Limoilou s'est donné une mission sociale: aider les gens à réintégrer le marché du travail.

En plus de donner une nouvelle chance aux livres, aux vinyles, elle aide aussi des personnes dans le besoin.

C'est le cas de Michelle qui, l'an dernier, se sentait incapable de réintégrer le marché du travail. Le fait de ne pas avoir travaillé depuis plusieurs années et celui de ne pas avoir d’expérience de caissière semaient en elle une crainte.

«[Il y avait] une angoisse très importante. Je n’étais même pas sûre d'être capable même pour venir ici. Je suis retournée et revenue parce que j'étais tellement stressée. J'avais de la misère à parler», raconte Michelle Chapot.

Selon Marc Chabot, un bénévole, la bouquinerie vient en aide à des gens qui proviennent d’un peu partout.

«Ça peut être des gens qui reviennent d'une dépression. Ça peut être des gens qui n’ont pas travaillé pendant plusieurs années et qui décident de revenir sur le marché du travail. On sait comment il manque de gens un peu partout, mais qui ne se sentent pas aptes», dit-il.

Chose certaine, la Bouquinerie Nouvelle Chance a joué un rôle crucial dans le cheminement de Mme Chapot.

«Je ne serais pas au même endroit [sans elle] et je n’aurais peut-être pas travaillé non plus. C'est possible que je n’aie pas travaillé à cette période-là et j'en avais vraiment besoin», se confie-t-elle.

Malgré tout, Michelle est consciente que de franchir le pas, c'est loin d'être évident.

«Le premier pas, c'est le plus difficile, mais quand on l'a fait, on est vraiment content. C'est vraiment ça. Parce que ça nous donne des forces. C'est pas évident», assure-t-elle.