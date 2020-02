La série «Friends» de retour (le temps d’un épisode)

Les fans de la série «Friends» attendaient depuis des mois un signe confirmant les rumeurs d'un retour sur les écrans de la célèbre bande d’amis new-yorkais: il est venu vendredi des acteurs eux-mêmes sur les réseaux sociaux.

«It's happening...» («Ca va se faire...») ont publié de concert sur leurs comptes Instagram respectifs, avec une photo collective de la grande époque, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer.

«Fans de Friends, c'est officiel!», a confirmé dans le même temps dans un communiqué la plateforme de streaming HBO Max, qui proposera un épisode spécial de la série culte à l'occasion de son lancement en mai.

«Après 15 ans, neuf mois et un nombre incalculable de demandes de fans à travers la planète (...) la distribution de "Friends" se reformera en exclusivité» pour la nouvelle plateforme, propriété de WarnerMedia (groupe AT&T).

Pour 425 millions de dollars sur cinq ans, ce dernier a ravi les droits des 236 épisodes de «Friends» (1994-2004) afin d'en faire l'un de ses produits d'appel, la série ayant été en 2018 le plus regardée sur Netflix, selon le cabinet Nielsen.

Les retrouvailles, quinze ans après, entre Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey et Rachel, nous replongerons «à une époque où les amis - et les téléspectateurs - se rassemblaient en temps réel et nous pensons que cet épisode spécial fera revivre cet esprit», dit dans le communiqué un responsable de HBO Max, Kevin Reilly.

Selon le site spécialisé Variety, qui cite des sources proches du dossier, chaque acteur touchera au moins 2,5 millions de dollars pour sa participation à ce seul épisode.

Il sera tourné, a fait savoir HBO Max, dans les studios Warner Bros originels de la série, à Burbank, près d'Hollywood.