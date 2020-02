Le plan B d'Ima

Ima se fait plutôt discrète ces temps-ci. La chanteuse prend une pause de la musique afin de réfléchir à ce qu’elle a envie de faire. L’artiste nous explique pourquoi elle envisage d’opter pour son plan B, qui est directement lié à sa deuxième passion, le yoga.

Ima, qu’est-ce qui t’occupe actuellement?

Je suis en train de suivre une formation de 400 heures pour devenir professeure de yoga. Ça m’occupe beaucoup, puisque je travaille en plus sur deux beaux projets qui sont liés à cette formation. J’adore le yoga, je me sens bien dans ce milieu et j’ai envie de l’explorer davantage.

Pourrais-tu un jour ouvrir ton propre centre de yoga?

Disons que j’ai des projets en ce sens. Ces projets sont aussi inspirés de mon livre, «Merci la vie», qui aborde le mieux-être. Je suis en période de création et de réflexion.

Et qu’en est-il de ta carrière musicale?

Je dois avouer que je me questionne beaucoup, présentement. L’industrie change constamment et j’ai besoin de réfléchir à ce que j’ai envie de faire. Je donne encore des spectacles ici et là, je fais aussi des spectacles en entreprise et j’aime toujours autant chanter. Il y a un an à peine, je songeais encore à faire un nouvel album, mais aujourd’hui j’en ai moins envie. Je ne sais pas si ça vaut encore la peine de faire des disques. J’ai encore du plaisir à chanter, mais je suis vraiment en période de questionnement face à l’idée de créer un album de chansons originales.

Comment va le petit Siam?

Il aura deux ans le 12 avril et c’est un petit garçon formidable. Être maman est vraiment extraordinaire. Siam ressemble physiquement beaucoup à mon père, et c’est drôle parce qu’ils ont vraiment une connexion particulière. Ils sont beaux à voir ensemble.

Est-ce que ton fils a du caractère?

Oui, il en a beaucoup, et il est très impatient, comme moi. Parfois, je le regarde aller, je vois bien qu’il a hérité de mon caractère et je suis découragée! (rires) On est actuellement dans les rénovations et on s’amuse beaucoup. Nous sommes bien dans notre petit chez-nous, lui et moi.