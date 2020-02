L'échangeur Turcot à éviter ce week-end

La route 136, anciennement autoroute 720, et l’échangeur Turcot sont à éviter en fin de semaine, en raison de chantiers qui forceront la fermeture de voies.

De vendredi 23h59 à lundi 5h, la route 136 sera fermée en direction ouest entre la sortie 5, dans le tunnel Ville-Marie, et l’entrée de la rue Lucien-L’Allier.

Le détour envisagé passe, de jour, par l’autoroute 10 et 15 Nord pour rejoindre l’autoroute 20. De nuit, il faudra aller jusqu’à l’échangeur Décarie, pour prendre l’autoroute 520 et 13, en raison de la fermeture de l’autoroute 20 Ouest.

Ces travaux entraînent par défaut la fermeture des entrées de la rue Saint-Antoine Est en direction ouest et de la rue de l’Hôtel-de-Ville. Les conducteurs sont conviés à prendre le réseau municipal pour gagner le boulevard Robert-Bourrassa.

L’échangeur Turcot connaîtra des fermetures de nuit seulement, de vendredi 22h à samedi 9h et de dimanche 21h à lundi 5 h, concernant les bretelles en direction de l’autoroute 20 Ouest fermée elle aussi pendant ces périodes.

Les conducteurs sur l’autoroute 15 Nord devront continuer jusqu’à l’échangeur Décarie, prendre l’autoroute 40, 520 et 13 pour rejoindre l’autoroute 20 Ouest.

Ceux sur l’autoroute 15 Sud et qui n’auront pas pris la déviation par l’autoroute 520 à l’échangeur Décarie devront continuer leur route jusqu’à la sortie 62, boulevard de la Vérandrye pour y faire demi-tour et prendre l’autoroute 15 Nord, puis la 40, 520 et 13.

Les automobilistes venant la route 136 Ouest devront eux aussi aller sur l’autoroute 15 Nord pour suivre la déviation conseillée.

La déviation de l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue devra passer le boulevard Angrignon Sud, la rue Notre-Dame Ouest, l’avenue Saint-Pierre, la rue Richmond et le boulevard Montréal-Toronto. Les camions devront passer l’avenue Dollard et faire demi-tour au lieu prévu à cet effet.

De samedi 5 h à lundi 5 h, le chemin de la Côte-Saint-Paul sera aussi fermé entre le boulevard Monk et la rue Notre-Dame.

Le retour en direction est se fera via boulevard Monk, rue Saint-Patrick, rue Hadley, rue Cabot et rue Saint-Rémi. Et en direction ouest, via rue Saint-Rémi, rue Cabot, rue Saint-Patrick et boulevard Monk.