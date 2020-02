Vos incontournables de la journée

Voici les principales nouvelles à surveiller aujourd’hui dans l’actualité.

L’injonction sera-t-elle respectée?

Les manifestants ont reçu en main propre l’injonction du Canadian National (CN) jeudi en soirée, mais occupent toujours les voies ferrées près de Saint-Lambert ce vendredi matin. François Legault a évoqué un démantèlement imminent, reste à savoir s’il aura effectivement lieu aujourd’hui.

Un avant-goût du printemps

Après une vague de froid glacial, la fin de semaine s’annonce radieuse et beaucoup plus clémente. On prévoit un magnifique soleil avec quelques nuages, mais surtout, des températures avoisinant le zéro.

Exo à l’arrêt

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La compagnie exo est durement touchée par le blocus ferroviaire : ses trains ne circulent plus sur la ligne exo4 de Candiac depuis lundi, et le nouveau barrage à Saint-Lambert a forcé l’interruption «indéfinie» de la ligne exo3.

