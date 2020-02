96 nouveaux décès dans la province chinoise du Hubei

Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine a dépassé dimanche les 2400 morts après l'annonce de 96 décès supplémentaires dans la province centrale du Hubei, épicentre de l'épidémie.

La grande majorité des nouveaux décès ont été enregistrés à Wuhan, la capitale du Hubei, selon le bulletin quotidien de la commission provinciale de la santé.

La commission a aussi fait état de 630 nouveaux cas confirmés de contamination dans la province, ce qui porte à environ 77 000 le total des contaminations en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao).

Apparu en décembre à Wuhan, le coronavirus s'est propagé à plus de 25 pays et suscite une inquiétude croissante en raison de nouveaux foyers en Europe et au Moyen-Orient.

Les autorités chinoises ont créé une certaine confusion sur les bilans des contaminations et des décès en Chine en modifiant à plusieurs reprises leurs méthodes de comptage.