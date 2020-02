Fin du blocus ferroviaire à L’Isle-Verte

Le blocus à L’Isle-Verte aura finalement été de courte durée. Les manifestants, qui empêchaient le trafic ferroviaire en provenance de l’ouest sur le rail du CN depuis hier après-midi, se sont dispersés tard en soirée.

« Les individus ont quitté pacifiquement les lieux vers 23 h. Les policiers n’ont pas eu à intervenir », explique Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Hier, une quinzaine de personnes ont monté un campement près de la voie ferrée, non loin de la rue Béland. Tous étaient cagoulés ou masqués et affirmaient ne pas être autochtones. À l’aide de pelles, ils ont érigé plusieurs monticules de neige sur les rails. Leurs agissements étaient menés en soutien à la nation Wet’suwet’en, qui lutte contre la construction d’un pipeline sur ses territoires ancestraux en Colombie-Britannique depuis plus de deux semaines.