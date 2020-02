Le sauvetage spectaculaire de randonneurs en images

Un couple de septuagénaires qui manquait à l’appel depuis une semaine après une randonnée en Californie a finalement été secouru. Les images de leur évacuation par hélicoptère sont particulièrement impressionnantes.

Carol Kiparsky, 77 ans, et Ian Irwim, 72 ans, n’avaient pas été revus depuis le 14 février, jour où ils ont entamé leur randonnée pour fêter la Saint-Valentin.

Après des jours de recherche, une équipe avec un chien pisteur a finalement retrouvé le couple.

«Nous avons entendu des voix. Au début, on croyait que c’était une autre équipe, mais on les a entendus crier à l’aide. Nous nous sommes regardés et nous avons compris que c’était eux», a expliqué Quincy Webster.

Carol et Ian se trouvaient dans un secteur où la végétation était particulièrement dense. Ils souffraient tous deux d’hypothermie. Pour s’hydrater, ils ont dû boire de l’eau d’une flaque.

Les septuagénaires ont finalement été évacués par hélicoptère. Sur les images, on voit Ian couché sur une civière et des pompiers se trouvent avec lui. L’un d’eux porte une caméra qui permet de montrer le sauvetage comme si on y était.