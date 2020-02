Un enfant de 9 ans demande à Buttigieg de l’aider à faire son «coming out»

Un garçon de neuf ans a posé une question qui a ému le candidat à l’investiture démocrate Pete Buttigieg lors d’un rassemblement au Colorado samedi.

«Merci d’être aussi courageux. Pouvez-vous m’aider à dire au monde que je suis gai aussi? Je veux être courageux comme vous», a demandé le jeune Zachary, 9 ans, au candidat.

La question a été suivie d’une salve d’applaudissements de la foule qui s’est mise à scander «Love is love (l’amour c’est l’amour)» alors que le jeune garçon montait sur scène.

«Bien, je ne crois pas que tu aies besoin de conseils sur la bravoure de ma part», a lancé Buttigieg en accueillant Zachary sur scène. «Tu as l’air plutôt fort».

Pete Buttigieg s’est contenté de lui donner quelques conseils.

«La première chose que je veux te dire, c’est que ça ne sera pas toujours facile, mais c’est OK parce que tu sais qui tu es. Et c’est ce qui est vraiment important. Parce que quand tu sais qui tu es, tu as un centre de gravité qui te permet de tenir le coup quand le chaos survient partout autour de toi», a-t-il conseillé au garçon.

Le candidat démocrate s’est également confié sur ses propres craintes avant de révéler son homosexualité à son entourage.

«Lorsque j’essayais de comprendre qui j’étais, j’avais peur que ça signifie que je ne puisse pas faire une différence. Mais ce qui s’est plutôt passé, c’est que c’est une grosse partie de la différence que j’ai l’occasion de faire», a admis Buttigieg.

Le démocrate a terminé sa réponse en demandant à Zachary de ne pas se présenter contre lui si jamais il décidait de se lancer en politique. «Je pense que tu serais une compétition forte», a-t-il lancé sous les applaudissement de la foule.