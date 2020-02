Caire se fait rassurant sur la fuite de données des enseignants

La centralisation des sites de stockage et la création d’une identité numérique permettront de réduire le risque de fuites de données massives comme celle qui frappe présentement les enseignants du Québec, affirme le ministre Éric Caire.

«Oui, malheureusement, il y a d’autres bases de données qui sont à risque au gouvernement du Québec. Partant du principe que le risque zéro n’existe pas, je ne serai jamais capable, en toute franchise, de répondre ‘non’ à une question comme celle-là», reconnaît d’entrée de jeu le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale.

Toutefois, le gouvernement Legault a mis en place d’importantes mesures depuis son élection pour réduire ce risque à un niveau «acceptable», poursuit Éric Caire en réaction à l’importante fuite de renseignements personnels d’enseignants actifs et retraités. Vendredi dernier, le ministère de l’Éducation a révélé que les renseignements personnels d’au moins 51 400 personnes ont été dérobés, mais le nombre de victimes potentielles pourrait atteindre 360 000. Le vol s’est produit avant le mois d’avril 2018.

Les malfaiteurs ont simplement utilisé un code d’utilisateur et un mot de passe volés pour accéder à une base de données d’ICARE, qui servait à déterminer la classification scolaire des enseignants au Québec. Avec les données subtilisées, notamment le numéro d’assurance-maladie, les fraudeurs ont pu obtenir des cartes de crédit, contrats de téléphonie et locations de voitures.

Expertise

Une des principales mesures du ministre Caire a été de centraliser les sites de stockages, pour les faire passer de 570 à trois, sous la gouverne d’un nouvel organisme spécialisé en la matière, Infrastructures technologiques Québec (ITQ). «C’est sa raison d’exister, à l’ITQ, de faire ce genre de travail, avec le niveau de professionnalisme que ça sous-entend quant aux employés à être embauchés, avec les normes de sécurité à mettre en place quant aux endroits physiques, aux endroits électromécaniques et aux utilisations de logiciels», fait valoir M. Caire.

«Ces mesures-là auraient dû être mises en place depuis des années. Malheureusement, ça a pris un gouvernement de la CAQ pour les amorcer et ça va prendre un gouvernement de la CAQ pour les finaliser», ajoute le ministre.

«Une organisation comme l’ITQ ne pourra pas nous faire vivre un épisode comme celui-là, parce que l’ITQ sera tenu de mettre en place toutes les meilleures pratiques, les pratiques les plus sévères. Un individu qui rentre un mot de passe et un nom d’usager volés et qui repart avec [les données de] 51 400 personnes dans sa clé USB, ça ce sont des choses qui ne pourront plus arriver», assure le ministre.

Entretemps, Éric Caire affirme que les «meilleures pratiques» seront rappelées aux administrateurs afin d’éviter que leurs mots de passe ne soient piratés. Toutefois, certains employés doivent conserver un accès à l’ensemble des données contenues dans une base, plaide-t-il, notamment pour des raisons d’efficacité.

Identité numérique

Autre volet, l’identité numérique que souhaite créer le ministre Caire pour les citoyens viendra également compliquer la tâche des fraudeurs. Celle-ci pourrait notamment utiliser des données biométriques (empreintes digitales, reconnaissance faciale, etc.) pour valider l’identité des individus.

«Le premier avantage de l’identité numérique, c’est de faire en sorte qu’on a des moyens modernes d’identifier et d’authentifier les gens, dit M. Caire. Pour faire en sorte que le vol de mots de passe devienne de plus en plus compliqué, difficile.»