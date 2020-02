Des navettes pour se rendre à l’épicerie de la ville voisine

L'aide s'organise à Cookshire-Eaton, en Estrie, où l'unique épicerie est fermée en raison d'un incendie criminel survenu le 16 février dernier.

Des citoyens de la ville de près de 5500 habitants avaient de la difficulté à s’approvisionner puisqu’au moins 15% d’entre eux ne possèdent pas de voiture pour se rendre dans les épiceries des villes environnantes.

Pour au moins les trois prochaines semaines, la Ville met en place un service de navettes pour permettre aux citoyens de se rendre à East Angus où se trouve l’épicerie la plus proche.

«On est dans un contexte de milieu rural alors on se tient vraiment tous ensemble. Et quand il arrive une chose comme ça, on est en deuil. Alors il faut donner un petit coup d’épaule», explique la mairesse Sylvie Lapointe.

Ce service est très bien accueilli par les citoyens qui ont tout de même hâte de retrouver leur épicerie locale.

L’enquête policière se poursuit.

Pendant ce temps, les pertes s’accumulent pour le propriétaire, Gilles Denis, qui affirme que celles-ci pourraient «frôler le million de dollars».