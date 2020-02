«Maintenant, on ne fait pas ça dans des enveloppes. On s’en va se cacher dans la salle de bain. Moi je l’ai corrompu à plusieurs reprises. On met des 100$ dans une main et on se serre la main», a lancé, à Denis Lévesque, André Dansereau, l’homme d’affaires qui a dénoncé l’architecte d’Hydro-Québec qui acceptait de l’argent d’entrepreneurs.

• À lire aussi: Un architecte d’Hydro filmé en train d’accepter une enveloppe

• À lire aussi: Employé d’Hydro suspendu: intolérable, mais difficilement contrôlable, dit le ministre Julien

• À lire aussi: «On a échappé ça», admet le PDG d’Hydro-Québec

«Oui, je suis le corrupteur qui corrompt un architecte, mais ça, ça ne nuit pas aux Québécois plus qu’il le faut», poursuit-il en parlant d’autres «magouilles» dont il a été témoin.

Il raconte notamment des événements qu’il a vus alors qu’il était sur un chantier d’Hydro-Québec. «J’ai vu toutes les magouilles inimaginables. J’ai vu des pertes de temps, de la surfacturation : y’a rien que j’ai pas vu sur ce chantier-là», dit-il.

Pas peur d’être accusé

«J’ai zéro peur d’être accusé», lance-t-il lorsque Denis Lévesque lui demande s’il craint que sa dénonciation le mène à la justice.

«Comment voulez-vous pogner ceux qui sont corrompus si on met les délateurs en prison», questionne l’homme d’affaires.

Écoutez l’entrevue complète d’André Dansereau à l’émission Denis Lévesque dans la vidéo ci-dessus.