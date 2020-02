Kovalchuk pourrait être de retour à Montréal cet été

Le Canadien de Montréal sera sur la liste des destinations possibles d’Ilya Kovalchuk au 1er juillet.

Le joueur russe a affirmé lundi avant-midi être ouvert à un retour au Québec dès l’été lorsqu’il s’est adressé aux médias montréalais pour la première fois depuis qu’il a été échangé aux Capitals de Washington.

«Quand je serai joueur autonome, c’est une destination à laquelle je vais penser. J’aime la direction de l’équipe. Ils laissent une belle place aux jeunes», a reconnu Kovalchuk.

«J’ai fait confiance à mon agent pour choisir Montréal, même si je n’y connaissais personne. C’est l’une des meilleures décisions de ma vie, a affirmé celui qui a amassé 13 points en 22 rencontres dans l’uniforme bleu-blanc-rouge. [...] J’ai seulement été là deux mois, mais j’ai eu énormément de plaisir. Je ne voudrais pas changer une seule seconde de ce passage.»

Kovalchuk a révélé qu’il n’y avait eu aucune négociation de contrat avec Marc Bergevin. Il a d’ailleurs vanté tout le travail du directeur général du Canadien, qui lui a trouvé une destination à son goût.

«C’est une entreprise, mais je suis content de tout ce que l’organisation a fait pour moi, spécialement Marc, qui a trouvé une équipe appropriée pour moi. Ils ont de très bons joueurs et je suis heureux de les rejoindre», a dit le vétéran de 36 ans, qui aura la chance de jouer en compagnie de son compatriote Alexander Ovechkin dans la capitale américaine.

Selon plusieurs sources, Kovalchuk a choisi les Capitals, tandis que les Bruins de Boston avaient également déposé une offre. Selon le joueur, Bergevin aurait accepté une compensation moindre (une sélection de troisième tour au prochain repêchage) afin de l'accommoder.

De bons mots pour l’entraîneur et sa troupe

En plus du travail du DG, Kovalchuk a également tenu à remercier Claude Julien, qui lui a accordé une belle confiance et qui lui a permis de jouer le rôle de mentor auprès du jeune Nick Suzuki.

«Il [Julien] m’a donné des opportunités. Il m’a fait jouer 20 minutes par match et en avantage numérique. Il est un entraîneur de la vieille école. Il n’hésite pas à te dire ce qui ne va pas en pleine face», a ajouté l’ailier gauche, qui a aussi fait valoir le potentiel et la créativité de Suzuki.

Avec les «Caps», Kovalchuk aura l’opportunité de remporter une coupe Stanley pour la première fois de sa carrière. «Ç’a été un facteur déterminant pour ma décision. C’est un rêve, mais il faut travailler fort», a-t-il confié, ajoutant qu’il s’était fait souhaiter la bienvenue par Ovechkin et Tom Wilson, notamment.

Parlant de coupe et de séries éliminatoires, le vétéran croit que le Tricolore peut toujours espérer participer aux matchs d'après-saison. «Ils vont me manquer et je leur souhaite le meilleur pour la suite. Ils feront les séries, ils doivent les faire pour leurs partisans. Ils sont incroyables.»