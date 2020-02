Le ministre de l’Éducation procédera ce matin à une importante annonce concernant les écoles de demain. Il s’agit d’une promesse de la CAQ de réinvestir dans les bâtiments scolaires. Mario Dumont a hâte de voir de quoi il en retourne.

«La grande majorité de la population attend ce virage pour les écoles du Québec. (...) Comme société, on dit que c’est important l’école et l’éducation, envoyons le signal et le bâtiment en fait partie», soutient notre chroniqueur politique.

Plusieurs écoles de la province sont vétustes et les installations d’une autre époque sont souvent en béton et peu fenestrées, donc peu invitantes à y passer de longues heures en classe.

«Ce n’est pas vrai que tu peux dire à tes enfants que l’école est une grande priorité et que l’école est une dompe et que tout est cassé, que le plafond coule», lance Mario Dumont.

