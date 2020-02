D'ici 2023, 50 camions légers seront électrifiés dans la métropole

Le gouvernement du Québec a remis 158 000 $ à l'organisme Jour de la Terre Canada pour faciliter l'électrification d'une cinquantaine de petits camions ou pick-up dans la région de Montréal.

L'argent permettra à l’organisme de mettre sur pied Transition Wow, un programme d'accompagnement clé en main dans la conversion et l'acquisition de camions légers électriques.

Le directeur du Jour de la Terre Canada, Pierre Lussier, a expliqué mardi lors de l'annonce que ce programme viendra faciliter les démarches des entreprises, notamment de celles qui ne possèdent que quelques camions et qui n'ont pas nécessairement le temps et le personnel pour faire des démarches de transition énergétique.

«On ne charge pas de frais de gestion, le financement vient du gouvernement, on veut que ça soit un service clé en main», a précisé M. Lussier.

La contribution gouvernementale, qui a été annoncée par la ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole Chantal Rouleau, est tirée du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), un programme administré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Entre 2010 et 2018, le nombre camions légers utilisés à des fins institutionnelles, professionnelles ou commerciales à Montréal a augmenté de 20 %, passant de 60 000 à un peu plus de 75 000, selon les données de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).