Kendrick Lamar et The Weeknd accusés de plagiat

Les musiciens du groupe Yeasayer affirment que Kendrick Lamar et The Weeknd les ont plagiés avec la chanson Pray For Me, sorti sur la bande originale de Black Panther.

Les deux stars ont collaboré sur le titre en 2017, mais d'après le groupe new-yorkais, le titre serait beaucoup trop inspiré par leur morceau Sunrise, sorti en 2007.

Comparez vous-même...

Dans des documents légaux obtenus par TMZ, le groupe affirme qu'ils avaient enregistré « une performance chorale très spécifique », qui serait quasiment la même que celle utilisée par Kendrick Lamar sur son morceau, avec de « très légères modifications pour cacher le plagiat ».

Kendrick Lamar et The Weeknd n'ont pour le moment pas réagi aux accusations.