Le Fonds Immobilier Champlain acquiert Groupe Château Bellevue

Le Fonds Immobilier Champlain RPA a mis la main mardi sur Groupe Château Bellevue avec comme objectif de construire environ 8000 nouvelles unités de logement privé pour des personnes âgées d’ici huit ans.

Le Fonds veut ainsi construire trois ou quatre résidences pour aînés par année durant cette période en banlieue des grands centres urbains. Elles s’ajouteront à celles du Groupe Château Bellevue qui se trouvent dans les régions de Québec, de Chaudière-Appalaches, de la Montérégie, du Bas-Saint-Laurent et de la Mauricie. Au total, le Groupe Château Bellevue possède déjà 1833 unités.

«Le Fonds repose ainsi sur des bases solides alors que notre stratégie de développement provincial est déjà bien entamée. Celle-ci nous permet d’ailleurs de projeter la création de 1500 emplois au cours des prochaines années», a déclaré Jean-François Breton, président de BBCF Gestion d’actifs et partenaire du Fonds par communiqué.

L’équipe de direction du Groupe Château Bellevue restera en place.

«Notre équipe d’investisseurs québécois, qui cumule une solide expérience en matière de gestion des actifs, d’immobilier et dans l’acquisition de résidences pour aînés, se réjouit du partenariat qui s’établit avec le Groupe Château Bellevue. La volonté du Fonds et celle du Groupe concordent parfaitement : celle d’offrir bien-être, qualité de vie et confort aux aînés du Québec qui le méritent tant», a affirmé Marie-France Poulin, vice-présidente de Groupe Camada et représentante du Fonds Immobilier Champlain RPA.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué par les parties.

Le Groupe Château Bellevue a commencé ses activités en 2006 à Sainte-Marie en Beauce.