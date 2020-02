Le prix d’achat des électros ne rime pas avec la fiabilité

Le prix d’achat des électroménagers ne rime pas avec la fiabilité, selon le magazine «Protégez-vous».

Dans leur numéro du mois de mars, le magazine a sondé 3000 personnes sur la fiabilité des réfrigérateurs, des fours, des lave-vaisselle et des laveuses, et jumelé les résultats avec les chiffres des constructeurs pour tirer ses conclusions.

«Nos palmarès de marques sont conçus pour aider les consommateurs à choisir parmi les “meilleurs choix” de nos tests en laboratoire. Si vous hésitez entre deux appareils très performants, mettez les chances de votre côté en optant pour celui qui est frappé d’une marque appréciée par le Panel», a conseillé par voie de communiqué Clémence Lamarche, chargée de projets senior.

Ainsi, elle a donné en exemple les électroménagers de marque KitchenAid, qui arrivent souvent dans le haut de gamme des prix, tirent de l’arrière dans leur palmarès.

«Protégez-vous» a indiqué que dans les réfrigérateurs, la marque Fisher & Paykel arrive bien en tête de classement, tout comme Miele et Bosh dans les lave-vaisselle, alors que du côté des cuisinières, aucune marque ne se démarque.

Le magazine a aussi évalué les commerçants de ces produits et quatre des enseignes sur quinze sont recommandées par les sondés : Tanguay et JC Perreault, déjà présents en tête en 2016, rejoints cette année par Les spécialistes de l’électroménager et le Centre canadien d’électroménagers.

L’enseigne Brick ferme la marche, en raison de son «service inégal», a expliqué «Protégez-vous».