«Les quantités pourraient encore changer»

Une tempête de neige doit s’abattre sur le Québec dans les prochaines heures.

• À lire aussi: Jusqu'à 35 centimètres de neige attendus

Des veilles de tempêtes hivernales ont été émises pour plusieurs régions de la province, notamment celles au nord du fleuve où les quantités de précipitation pourraient être élevées.

«Au sud du fleuve, ça sera d’abord de la pluie puis un mélange de grésil et de verglas. Les quantités de neige les plus importantes sont attendues au nord et à l’ouest du fleuve avec des accumulations de plus de 35 cm dans certains secteurs», a expliqué le professeur au département de géographie de l'UQAM et directeur du Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale, Philippe Gachon.

«Les quantités pourraient changer à l’augmentation et à la diminution au fur et à mesure que le système va se développer sur la côte Est», a-t-il ajouté.

Le professeur Gachon a par ailleurs rappelé que les Québécois n’en étaient peut-être pas au bout de leur peine avec la neige...

«Il ne faut pas oublier une chose, le mois de mars n’est pas passé et c’est généralement le mois où les tempêtes sont les plus intenses!»

Voyez le reste de son entrevue dans la vidéo ci-dessus.