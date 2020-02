La vidéo d’un jeune enfant nain australien de 9 ans qui souhaitait mettre fin à ses jours à cause de l’intimidation a créé toute une cohue sur l’internet la semaine dernière.

Dans un camp, les sympathisants, ceux qui ont pris en pitié le jeune Quaden et qui sont montés aux barricades pour le défendre.

Dans l’autre, les sceptiques, ceux qui n’ont pas crû en cette histoire et qui ont creusé l’internet pour prouver qu’en fait, il s’agissait d’un acteur de 18 ans qui avait floué tout le monde.

Parmi les personnes qui ont été touchées par cette histoire, il y a la jeune Charlotte De Champlain. Âgée de 13 ans, Charlotte mesure 4 pieds et 2 pouces et demi, faisant d’elle une petite personne.

«En voyant cette vidéo-là, mes émotions ont monté, dit-elle en entrevue à Denis Lévesque. Intimider les gens, ça ne se fait pas. Il faut que les gens comprennent ça.»

Aujourd’hui élève de première secondaire, Charlotte dit avoir déjà été victime d’intimidation à cause de sa taille. Elle dit ne pas avoir particulièrement apprécié les commentaires qu’on lui adressait.

À ses côtés, Sandra Houle, conférencière et auteure qui mesure aussi 4 pieds et 2 pouces. Si elle a réussi à faire son chemin dans la vie, Mme Houle ne l’a évidemment pas eu facile elle non plus.

L’auteure du livre «Je suis tellement plus grande que nature» a dû bucher dure pour y arriver.

«Il a fallu que je fasse mon chemin, que je passe par-dessus plein d’embûches et que j’apprenne à m’accepter à travers les commentaires que les gens disaient de moi.»

Elle aussi interpellée par la vidéo du jeune Quaden, elle est d’avis qu’il faut aller au-delà de la véracité de l’histoire. Selon Mme Houle, il faut plutôt s’intéresser au message véhiculé.

«Même si les enfants ne sont pas nécessairement de petite taille, il y a plein d’enfants qui sont comme tout le monde, de taille classique, mais qui peuvent se sentir différents. Et je pense que c’est ça le message qu’il faut passer. On voit ce que ça fait l’intimidation, ça peut inciter les gens au suicide.»

«Moi je crois la mère, ajoute Charlotte. Même si on s’est fait avoir, au moins ça passe un message de pas écœurer les jeunes avec leur différence.»

