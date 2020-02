L’abandon du projet de mine à ciel ouvert Teck Frontier, en Alberta, met en lumière l’hypocrisie de certains groupes de militants qui prétendent agir en solidarité avec les Premières Nations, évoque mardi Mario Dumont.

Il cite un article dans lequel le président de la nation métisse de Fort McKay, Ron Quintal, exprime sa grande déception de ne pas voir le projet Teck Frontier aller de l’avant. Sa communauté comptait sur les retombées économiques du projet pour assurer son futur, a-t-il confié.

«Est-ce qu’on aura, au Québec, des groupes de militants masqués qui vont aller faire des barricades en solidarité avec la nation métisse de Fort McKay? Ou est-ce que nos groupes militants choisissent leur cause?», se questionne l’animateur.

«Quand on est d’accord avec eux parce qu’ils ne veulent pas un pipeline, on manifeste de la solidarité, mais quand d’autres Premières Nations disent quelque chose, à cause qu’on parle de sables bitumineux et que ça ne fait pas notre affaire, là on n’est plus solidaire. Ça ne fait pas tellement sérieux», déplore Mario Dumont.

Les dirigeants du projet Teck Frontier ont d’ailleurs cité le climat de tensions au Canada pour expliquer leur décision de retirer le projet. Il faut aussi dire que les conditions économiques actuelles ne sont pas les mêmes que celles au moment où le projet a été imaginé. Le prix du baril de pétrole a notamment considérablement chuté et peut aussi expliquer la décision de ne pas aller de l’avant avec l’exploitation des sables bitumineux de cette région.

Dans tous les cas, la décision suscite de la grogne en Alberta, où l’on accuse le fédéral d’avoir créé les conditions propices à l’abandon du projet.

«L’autre question qui est soulevée, c’est de savoir qui va vouloir venir investir au Canada, souligne Mario Dumont. On a une compagnie qui a investi un milliard de dollars juste en planification [...] pour un projet qui ne se réalisera jamais.»