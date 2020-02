Weinstein coupable: Trump salue «un message très fort»

Le président américain Donald Trump a estimé mardi que le fait que l'ex-magnat d'Hollywood Harvey Weinstein ait été reconnu coupable d'agression sexuelle constituait un «message très fort».

«Je pense que du point de vue des femmes (...) c'est une grande victoire, cela envoie un message très fort», a déclaré M. Trump lors d'une conférence de presse à New Delhi.

Il a souligné qu'il n'était pas un grand «fan» de M. Weinstein, insistant sur la proximité de ce dernier avec les démocrates. «Michelle Obama l'adorait, Hillary Clinton l'adorait», a-t-il martelé.

L'influent producteur de cinéma indépendant été reconnu coupable lundi par un tribunal new-yorkais d'agression sexuelle et de viol, mais a évité une condamnation pour les accusations les plus graves, un verdict applaudi par le mouvement #MeToo et plusieurs de ses accusatrices.

Âgé de 67 ans, M. Weinstein a été immédiatement écroué à la prison tristement célèbre de Rikers Island en attendant de connaître sa peine, le 11 mars. Il risque jusqu'à 29 ans de prison.

Les jurés devaient se déterminer sur le témoignage de trois femmes, parmi les plus de 80 qui ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement ou d'agression sexuelle.

Au final, ils l'ont jugé coupable uniquement des deux chefs les moins graves, l'agression sexuelle de l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi, en 2006, et le viol de l'aspirante actrice Jessica Mann, en 2013.

En revanche, ils ont disculpé le producteur d'un chef de viol plus grave lié à Jessica Mann, et surtout de la circonstance aggravante de comportement «prédateur».

Il s'agit de la première reconnaissance de culpabilité dans une affaire post-MeToo. La condamnation, en avril 2018, de l'acteur Bill Cosby résultait de poursuites entamées en 2015, avant que le mouvement anti-agressions sexuelles ne commence en octobre 2017.