Céline Dion enregistre une nouvelle reprise

Céline Dion a enregistré une nouvelle reprise. La diva québécoise offre une relecture de Wicked Game de Chris Isaak sur Spotify.

La plateforme de musique en continu a mis le morceau en ligne mercredi.

Céline Dion a enregistré le titre aux Electric Lady Studios à New York. Chris Isaak a participé au processus en ajoutant ses harmonies vocales. L’auteur-compositeur-interprète américain a lancé la ballade en 1990.

Céline Dion offre également une nouvelle version d’Imperfections, le premier extrait de Courage, son plus récent album an anglais paru en novembre dernier. On parle d’une version minimaliste dans laquelle la voix de l’interprète prend l’avant-scène.

Ces morceaux sont parus sous l’onglet Spotify Singles, qui regroupe des EP exclusifs sur lesquels un artiste revampe un vieux succès et reprend la chanson d’un autre.

L’offrande de Céline Dion a reçu un bel accueil. Selon le magazine Rolling Stone, sa version de Wicked Game «capture l’esprit sensuel de original». «Ses intonations au premier couplet sont légèrement improvisées, mais elle parvient ensuite à livrer l’une des plus subtiles – et magnifiques – performances vocales de toute sa carrière», commente la journaliste.

Comme «Fred Astaire»

Par l’entremise d’une communiqué, Céline Dion indique qu’elle a choisi Wicked Game parce qu’il s’agit d’une de ses chansons préférées pour «plusieurs, plusieurs, plusieurs raisons».

«J’aime aussi le vidéoclip en noir et blanc, qui montre Chris Isaak et Helena Christensen sur la plage, a ajouté la star. Je voulais respecter la version originale, que je trouve encore parfaite en tous points.»

Pour sa part, Chris Isaak semble être heureux du résultat. «Finalement! Quand j’ai entendu Céline chanter, il y avait un grand sourire sur mon visage. C’est juste amusant de l’entendre chanter... On a souvent dit que Fred Astaire donnait l’impression que danser, c’était facile... Céline donne l’impression que chanter, c’est facile.»