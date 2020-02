COVID-19: quels sont les derniers développements?

Une situation qui s'améliore en Chine, mais une liste des pays touchés qui s'allonge, les inquiétudes de l'OMS et des entreprises... Voici les développements dans le monde liés au nouveau coronavirus ces dernières 24 heures.

Quelque 40 pays touchés

Le nouveau coronavirus a provoqué quelque 80000 contaminations (dont près de 2800 hors de Chine) et plus de 2700 morts dans le monde, selon des chiffres communiqués mercredi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'épidémie, apparue en décembre en Chine, semble y avoir atteint un pic: les autorités ont annoncé mercredi 52 nouveaux décès en 24 heures, le plus faible chiffre en plus de trois semaines.

Le nombre quotidien de nouvelles personnes contaminées dans le monde est désormais supérieur à celui enregistré en Chine, a souligné mercredi l'OMS.

Son dernier bilan fait état d'une quarantaine de morts hors de Chine continentale depuis le début de l'épidémie.

Le coronavirus a été signalé dans cinq nouveaux pays: Autriche, Suisse, Croatie, Algérie, Grèce. La maladie affecte désormais environ quarante pays.

La Corée du Sud, premier foyer contamination après la Chine, recensait mercredi plus d'un millier de cas et 12 décès.

En Europe, l'Italie est le pays le plus touché avec plus de 370 cas et désormais 12 morts.

L'Iran a annoncé un total de 19 décès pour 139 cas signalés, dont celui du vice-ministre de la Santé.

Le coronavirus a provoqué dans la nuit le premier mort français, un enseignant. Un touriste chinois était auparavant décédé en France.

Et l'Amérique latine pourrait connaître son premier cas, avec un Brésilien de retour de Lombardie, pour qui des tests sont en cours.

Le monde «pas prêt»

Le monde n'est «tout simplement pas prêt» à faire face à l'expansion du nouveau coronavirus, a averti Bruce Aylward, l'expert qui dirige la mission conjointe OMS/Chine.

Tentant de contenir l'expansion, plusieurs pays du Golfe ont annoncé des mesures pour limiter les déplacements avec l'Iran.

En Europe, les pays voisins de l'Italie ont décidé de maintenir leurs frontières ouvertes, malgré la propagation en Toscane, Sicile et Ligurie. Mais plusieurs gouvernements encouragent leurs ressortissants à reporter leurs voyages.

Aux États-Unis, les autorités sanitaires s'attendent à une propagation de l'épidémie, encourageant écoles, entreprises et gouvernements locaux à envisager des mesures de précaution.

Sport et économie touchés

Les autorités sanitaires irlandaises recommandent d'annuler le match de rugby Irlande-Italie le 7 mars à Dublin.

Deux matches de basket féminin prévus en Italie sont délocalisés en Slovénie.

L'organe directeur du sumo japonais va se réunir d'urgence pour décider d'un éventuel report d'un grand tournoi prévu à Osaka (ouest) en mars. En revanche, les organisateurs des Jeux olympiques 2020 à Tokyo assurent qu'une annulation n'a jamais été envisagée.

Plusieurs grands groupes ont abaissé ou suspendu leurs prévisions de résultats en raison de l'épidémie, comme le groupe britannique de spiritueux Diageo, le groupe agroalimentaire français Danone ou la compagnie aérienne américaine United Airlines.

Lufthansa gèle elle ses embauches et propose des congés sans solde à ses employés.