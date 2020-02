Des dizaines de centimètres de neige attendus

Une importante tempête hivernale affectera le sud-ouest du Québec mercredi, le centre du Québec jeudi, puis l'est de la province vendredi.

Jusqu'à de 20 cm de neige sont attendus dans la vallée du Saint-Laurent et son estuaire, ainsi que le Saguenay et l’Abitibi-Témiscamingue, a averti Environnement Canada.

Les accumulations pourraient atteindre 35 cm, voire plus de 45 cm dans certains secteurs.

Les premières précipitations devraient tomber en matinée dans la région métropolitaine de manière sporadique et devraient s’intensifier dans la journée.Le plus gros des accumulations se passera dans la nuit de mercredi à jeudi pour les régions méridionales, et jeudi pour le centre du Québec.

Jeudi, dans le sud de la province, la neige pourrait se transformer en pluie.

Environnement Canada a demandé aux citoyens d’éviter de se déplacer durant la tempête, en raison des risques encourus par les conditions météorologiques difficiles.