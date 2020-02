La mise à l’index d’une chanson de Félix Leclerc dans une école à soulever toute une controverse mercredi, allant même jusqu’à faire réagir le premier ministre François Legault. Or, la décision est compréhensible, selon les analystes de «La Joute».

Dans le texte qui était à l’étude chez les élèves de 3e et 4e année, le poète québécois y énumère avec ironie les différentes façons de s’enlever la vie avant de conclure que «la meilleure façon de tuer un homme, c’est de le payer à ne rien faire».

«Il y a des concepts plus faciles et plus accessibles pour des enfants», souligne Emmanuelle Latraverse, elle-même la mère d’une fille de 9 ans.

Tout est dans la réaction des parents et leur interaction avec la direction, selon elle.

«Si cette chanson arrivait à la maison, je n’appellerais pas la direction pour faire un boucan et une manifestation avec du piquetage devant l’école, mais j’enverrais quand même un petit courriel à l’enseignante», mentionne-t-elle.

Pierre Nantel abonde dans le même sens que sa collègue, ajoutant que l’histoire a pris des «proportions gigantesques».

«Il y aurait eu plein d’autres chansons de Félix Leclerc qui auraient pu être plus appropriées», mentionne-t-il.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.