Moins d’un an après avoir été chassé par un violent orage, Imagine Dragons est déjà de retour au Festival d’été et rejoint Rage Against The Machine sur la grille horaire 2020 du Festival d’été de Québec.

Halsey, Rod Stewart, Jack Johnson, The National, Alanis Morissette, Half Moon Run, G-Eazy, Marshmello, Les Trois Accords seront aussi de la programmation du FEQ, qui a été dévoilée ce midi, au Manège militaire de Québec.