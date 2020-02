Réforme de l’aide juridique: Lucien Bouchard va s’impliquer

L’avocat et ex-premier ministre du Québec Lucien Bouchard va participer aux négociations pour la réforme tarifaire du programme d'aide juridique, a annoncé mercredi le Barreau du Québec.

L’ancien premier ministre se joint à l'équipe de négociation du Barreau du Québec et remplira pro bono son mandat de négociateur.

«L'aide juridique doit être valorisée, c'est l'un des trois grands services publics de notre société avec la santé et l'éducation», a souligné Me Bouchard, dans un communiqué.

Rappelons que les négociations avec le gouvernement sur la réforme sont au point mort depuis l'été 2019, a souligné le Barreau du Québec, qui réclame une meilleure accessibilité au régime d’aide juridique pour les citoyens.

«L'arrivée de Me Bouchard au sein de l'équipe de négociation est une bonne nouvelle. Il bénéficie d'une expérience et d'une expertise reconnues et il a la réputation de rapprocher des parties», a souligné le bâtonnier du Québec, Me Paul-Matthieu Grondin.

L’ordre professionnel réclame notamment 52 millions $ pour revoir la grille tarifaire de l’aide juridique.