Tempête: bordée au nord, pluie au sud

Le système dépressionnaire qui s'amène sur le Québec jeudi n'épargnera personne, mais le portrait des précipitations changera grandement d'une région à l'autre en allant d'un maigre 5 centimètres à près d'un demi-mètre de neige, estime Environnement Canada.

Dès mercredi soir, les premiers flocons de neige fondante ont commencé à s'abattre sur Montréal et ses environs. Le gros de la dépression n'était toutefois pas attendu avant jeudi dans la région métropolitaine et plus tard en journée plus à l'est de la province.

Pour Montréal, les précipitations tomberont d'abord sous forme de pluie ou de neige fondante, avant de se changer en neige jeudi. Des accumulations oscillant entre 10 et 15 cm étaient prévues.

Plus au sud, notamment en Montérégie, en Estrie et dans la région des Bois-Francs, la pluie promettait d'être plus soutenue avec de 10 à 20 mm d'attendus. En contrepartie, seuls de 5 à 15 cm de neige sont attendus dans ces régions.

Par contre, les Québécois habitant au nord du fleuve et dans l'est de la province peuvent, eux, s'attendre à devoir pelleter et souffler une grosse bordée. En effet, entre 25 et 35 cm étaient attendus dans plusieurs régions, incluant l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, la Capitale-Nationale, la Beauce, Charlevoix, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Cote-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

La quantité de neige attendue pourrait même atteindre jusqu'à 45 cm par endroits.

«De plus, les vents forts combinés à la neige réduiront la visibilité à presque nulle dans la poudrerie, surtout sur les secteurs proches du fleuve Saint-Laurent. Des fermetures de routes sont possibles, surtout à l'est de Québec», a averti Environnement Canada.

«Évaluez la possibilité de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. L'accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles», a aussi indiqué l'organisme fédéral.

Fermeture

Ne voulant courir aucun risque, certaines écoles avaient déjà annoncé qu'elles suspendaient leurs cours, mercredi soir.

C'est notamment le cas pour les établissements de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, en Outaouais.

L'Université du Québec à Trois-Rivières a aussi annoncé qu'elle suspendait ses activités prévues jeudi «en raison de la tempête hivernale annoncée».