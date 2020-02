Vidéo choquante de l’arrestation d’une fillette de 6 ans

Les images de l’arrestation fort controversée d’une fillette de 6 ans en Floride en septembre dernier viennent d’être dévoilées par les avocats de la famille, afin de dénoncer ces arrestations d’enfants.

La scène troublante a été enregistrée par la caméra corporelle de l’agent impliqué.

Kaia Rolle, 6 ans, a été arrêtée parce qu'elle avait donné des coups de pied à un adulte lors d'une grosse colère, avait assuré peu de temps après les faits sa grand-mère sur la chaîne WKMG-TV.

Sur la vidéo, on peut entendre la petite fille en détresse, pleurant et criant, et surtout, implorant le policier de ne pas l’arrêter.

Ses mains sont attachées avec un «tie wrap» en plastique, et elle est placée à l’arrière d’une voiture de police.

La famille a décidé de rendre publique cette vidéo afin de dénoncer les arrestations d’enfants, et en soutenant un projet de loi interdirait les arrestations d’enfants de moins de 12 ans.

Peu de temps après l’arrestation, le service de la police d’Orlando s’était excusé et avait congédié l’un des agents impliqués.

La grand-mère de la fillette, Meralyn Kirkland a expliqué qu'elle avait été contactée par l'école et qu'elle avait essayé, en vain, de dissuader le policier d'arrêter sa petite-fille.

«J'ai expliqué qu'elle avait un problème médical», de l'apnée du sommeil, «que nous essayons de résoudre», a-t-elle raconté. «Il m'a répondu: "moi aussi j'ai de l'apnée du sommeil et je ne me conduis pas comme ça’’», a détaillé Mme Kirkland.

«Aucun enfant de 6 ans ne devrait avoir à dire qu'il a été menotté et conduit à l'arrière d'une voiture de police jusqu'à un centre pour mineurs afin qu'on lui prenne ses empreintes digitales et qu'on le photographie», a-t-elle ajouté avec émotion.

Selon la police d'Orlando, l’autopatrouille a fait demi-tour avant d'atteindre le centre jeunesse et la petite Kaia ramenée à l'école parce que l'agent Turner n'avait pas demandé les autorisations obligatoires pour interpeller des mineurs de moins de 12 ans.