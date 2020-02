À un cheveu de la présence de Billie Eilish

Le directeur de la programmation du Festival d’été de Québec (FEQ), Louis Bellavance, a travaillé en vain pour assurer la présence de Billie Eilish durant l’édition 2019. «On a une histoire triste avec Billie Eilish», a-t-il raconté dans l’émission «Franchement dit» à QUB radio, jeudi.

Commentant la programmation 2020 du FEQ dévoilée en grande pompe hier, Louis Bellavance est revenu sur le cas de certains artistes qui leur ont glissé entre les doigts. Parmi ceux-ci: la formation britannique Radiohead, mais aussi la chanteuse de l’heure, Billie Eilish, cinq fois récompensée au plus récent gala des Grammy Awards.

«Je vais la voir à Nashville un moment donné, je vois bien que ça se passe», a précisé celui qui se faisait prudent, comme le phénomène n’avait pas encore traversé la frontière.

Le directeur de la programmation a d’abord fait une proposition à l’équipe de l’artiste pour un concert sur la scène Loto-Québec pour l’édition 2019, évitant la scène principale. «Pour moi, c’est un pari [...] Je trouve ça audacieux», a-t-il dit.

Les enchères montent

Ce dernier a ensuite expliqué, par des montants d'argent fictifs, la progression des demandes exigées par l’entourage de la vedette montante.

«Je leur offre 3 $ que je considère raisonnable. Ils me disent ''à 5$ on confirme''», ce qu’il juge irréaliste, au moment des négociations, au début de l’automne 2018.

«Je reviens vers eux en octobre. Je leur dis: ''d’accord, 5$, on y va pour la deuxième scène''. Et là je me fais répondre: ''5$ d’accord, mais ce n’est pas la deuxième scène, c’est la scène principale''». À ce moment, le directeur de la programmation en a rigolé tellement il ne pouvait s’expliquer l’ampleur de la demande.

Tout ou rien

Tentant ensuite de trouver une plage horaire en première partie d’un autre artiste, il est finalement arrivé à une proposition qu’il s’est encore vu refuser. «Le buzz monte, monte, monte et là ils me disent: ''c’est tête d’affiche ou rien'', avec une offre de 7 $.»

Au moment où Louis Bellevance a voulu laisser à Billie Eilish la tête d’affiche du 4 juillet 2019, avec un montant d’argent représentant trois fois l’offre initiale, la date n'était plus disponible à l'horaire de l'artiste. Et l’équipe de l’auteure-compositrice-interprète en a rajouté: «et en passant, l’année prochaine, ce n’est pas 10 $, c’est 20 $», l'a-t-on informé.

Billie Eilish étant en tournée européenne durant l’édition 2020 du FEQ, les programmateurs du festival devront attendre 2021 pour espérer l'ajouter comme tête d’affiche, à un prix qui sera sans doute très loin de la toute première offre.