Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

• À lire aussi: Plusieurs accidents dans la région de Québec

• À lire aussi: Le pont de l'Île-d'Orléans fermé à nouveau

Sans grande surprise, les conditions météorologiques extrêmes dans certains secteurs ont causé bien des dégâts, à commencer par Québec. Les vents violents et la tempête ont forcé la fermeture de toutes les écoles et a créé un accident pour le moins impressionnant : Un camion qui roulait sur Laurentienne a dévié de sa voie et a littéralement tombé du viaduc.

À Saguenay, le portrait est relativement semblable alors que les conditions routières se sont détériorées au cours de l’après-midi. La réserve faunique des Laurentides a d’ailleurs été complètement fermée à la circulation.

La tempête n’a pas épargné la région de la Mauricie, mais les conditions routières ont été plus favorables. Malgré tout, la totalité des écoles de la région étaient fermées.

Dans l’est du Québec, la tempête a fait son arrivée plus tard en après-midi et des accumulations de 40 centimètres sont prévues. En plus des écoles qui ont suspendu leurs activités, le F.-A.- Gauthier est resté à quai toute la journée et les vols d’Air Canada Jazz ont été annulés dans la région.