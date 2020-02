L'équipe de «J.E» a récemment braqué ses caméras sur deux entreprises du Québec aux pratiques douteuses ciblées par plusieurs plaintes.

Faites-vous confiance trop rapidement? Vous êtes-vous déjà fait avoir? L'émission pose ces deux questions légitimes après avoir eu vent des agissements d'un commerçant menant des affaires sur les réseaux sociaux, récoltant des milliers de dollars, mais ne donnant pas suite aux commandes.

«J.E» a retracé une vingtaine de clients qui racontent tous avoir été floués par un dénommé Carl Pitl, qui opérait sous le nom de Fournitures animales C.P.

«Il a tout le temps dix millions de promesses, que ça va arriver, mais en aucun temps il ne m'a montré une preuve qu'il avait commandé mon équipement», explique Stéphanie Caron. Cette cliente réclame un peu plus de 1 800$ à Pitl.

Une autre cliente raconte lui avoir versé 2 600$. «Je pensais faire confiance à quelqu'un, explique Gina Lalonde. Ce 2600 dollars-là, je l'aurais mis ailleurs. Là tous mes projets retardent à cause de ça donc je me sens vraiment flouée», dit-elle.

La réclamation la plus importante s’élève à près de 400 000$. Un couple poursuit Carl Pitl et celle qui aurait agi à titre d’associée, pour travaux incomplets et malfaçons.

Une dizaine de plaintes pour fraude ont été déposées à la Sûreté du Québec, ainsi qu’à l’Office de la protection du consommateur.

Un stratagème payant

Des téléspectateurs de «J.E» ont également dénoncé un autre commerçant aux pratiques douteuses: RGP Entretien.

D’après les témoignages recueillis, l’entreprise contacte par téléphone ou via le bon vieux porte-à-porte des clients sur lesquels elle détient étrangement plusieurs informations privilégiées. Ces clients racontent avoir fait confiance et ensuite payé des milliers de dollars pour un faux service d'entretien.

Encore une fois, les journalistes de «J.E» se sont rendus sur le terrain pour obtenir des réponses.

