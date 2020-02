Femme enceinte tuée sur le boulevard Laurier: la Couronne exige entre 36 et 42 mois de prison

Alors que les proches de Marie-Pier Gagné ont «le cœur ouvert» et sont prêts à «pardonner» à celui qui a négligemment causé la mort de la femme enceinte, l’accusé continue «d’atténuer sa responsabilité» et se présente toujours comme une«victime».

À l’étape des représentations sur sentence de celui qui a été reconnu coupable de négligence causant la mort d’une femme enceinte le 10 août 2016 sur le boulevard Laurier à Québec, les deux grand-mères de la fillette qui a survécu au drame se sont adressées à l’accusé. Le jour de l’accident, Falardeau-Laroche sortait d’un rendez-vous avec son neurologue qui lui disait de ne pas conduire compte tenu de ses crises d’épilepsie.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Au même moment, Marie-Pier Gagné traversait le boulevard Laurier, sortant d’un suivi de grossesse au CHUL, l’accusé au volant de son véhicule a fait une crise d’épilepsie et foncé, inconscient, en direction du passage piétonnier. La femme enceinte de 40 semaines a été happée mortellement, mais sa fille a pu être sauvée sans séquelles.

Des grand-mères prêtent à pardonner

La grand-mère paternelle a demandé au juge d’adresser une lettre directement à Jonathan Falardeau-Laroche, en le regardant. Après avoir rappelé que «le petit ange» qui est né de l’accident ne «connaîtra jamais la sensation d’être dans les bras de sa mère», Frances Bittner a montré beaucoup de compassion.

«J’ai beaucoup d’empathie particulièrement pour ta mère qui t’accompagne», a dit la grand-mère. «Je souhaite que tu te libères de ta prison intérieure», a ajouté Mme Bitter en concluant par un «bonne route à toi Jonathan».

L’accusé a répondu par un «merci» tout en pleurant chaudement. La mère de Marie-Pier Gagné n’était pas présente ne raison de la météo, mais sa lettre a été lue. Cette dernière s’est rappelée de la triste journée du 10 août 2016 qui est aussi la date de naissance de sa petite fille. «Il pleuvait des cordes en plein soleil».

Malgré cela, Mme Marceau a dit que l’accusé avait le droit à «une seconde chance» et qu’elle avait «le cœur ouvert à notre pardon». Selon sa mère, Marie-Pier «ne te souhaiterait aucun mal [...] en sa mémoire, s’il-vous plait prend soin de toi».

Rapport présentenciel «négatif»

Le procureur Thomas Jacques a cependant enchainé avec la lecture du rapport précentenciel «négatif» de l’accusé qui «illustre la déresponsabilisation de Jonathan Falardeau-Laroche». Ce dernier rejette toujours une partie de sa responsabilité sur son neurologue.

Immature, entêté et impulsif, il ne «souhaite pas modifier ses habitudes de consommation» a aussi fait valoir le procureur qui demande une peine de 36 à 42 mois de prison en plus de cinq ans d’interdiction de conduite.

L’avocat de l’accusé, Me Simon Roy, a remis en perspective le rapport précentenciel. Son client vit depuis le drame avec un «mal de vivre» et des «remords». «Il aimerait échanger sa vie contre celle perdue», rappelle Me Roy.

Il est «peu fonctionnel», vit «quasi reclus» et «pleure tous les jours». En octobre dernier, l’accusé a subi une intervention au cerveau pour « bruler un foyer épileptique» et aura un autre suivi dans trois mois. La défense demande une peine beaucoup plus clémente de 12 mois de prison.