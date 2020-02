Grande mosquée de Québec: bonification de 150 000$ pour le mémorial

Le futur monument « Vivre ensemble », destiné à rendre hommage aux victimes de la tuerie de janvier 2017 à la grande mosquée de Québec, sera bonifié grâce à 150 000 $ provenant des gouvernements du Canada et du Québec.

L’œuvre, qui devait être installée le mois dernier à l’occasion du troisième anniversaire de la tragédie, le sera finalement d’ici le 31 juillet 2020, lit-on dans un sommaire décisionnel de la Ville de Québec rendu public jeudi en fin de matinée.

Photo courtoisie, Ville de Québec

On savait déjà que la Ville de Québec investissait 278 000 $ dans l’œuvre de l’artiste Luce Pelletier. On apprenait jeudi que des sommes respectives de 98 000 $ et de 51 000 $ ont été octroyées à la municipalité par Ottawa et par le gouvernement provincial respectivement.

Double hommage

« Ces nouvelles contributions permettent de bonifier l’enveloppe du projet afin d’améliorer l’aménagement et de rendre hommage aux concitoyens, coopérants et travailleurs humanitaires qui ont perdu la vie dans le cadre de leur mission, lit-on. La modification apportée à l’œuvre concerne l’ajout de pièces supplémentaires de granit, entre autres, (aux) bancs circulaires gravés par l’artiste. »

Le futur mémorial sera divisé en deux zones, de part et d’autre de la route de l’Église. Outre le salut à la mémoire des six victimes de l’attentat de la grande mosquée, il est prévu qu’un hommage soit rendu à la famille Carrier, de Lac-Beauport, décimée en janvier 2016 après une attaque meurtrière au Burkina Faso.