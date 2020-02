Gros lot historique de 70 M$ pour un jeune emballeur de 22 ans

Un jeune emballeur d’une épicerie de la région de Québec âgé d’à peine 22 ans a eu la surprise de sa vie hier matin lorsqu’il a découvert qu’il était maintenant multimillionnaire, devenant l’heureux gagnant d’un gros lot de 70 M$, le plus important de l’histoire de la Belle Province.

Photo tirée de Facebook, Bruce Mathieu (Père de Gregory Mathieu)

C’est à son arrivée au supermarché IGA Extra de Saint-Romuald, à Lévis, où il travaillait depuis environ deux ans, que Gregory Mathieu a fait valider son billet gagnant de Lotto Max. Selon des témoins, le jeune homme était « fébrile » après avoir constaté qu’il détenait la combinaison gagnante. Il a été conduit dans les bureaux administratifs du IGA où il a été rapidement rejoint par un membre de sa famille.

En tentant d’obtenir des commentaires du nouveau millionnaire concernant sa toute récente situation financière, Le Journal s’est buté à une maison vide, hier soir.

Gregory Mathieu, qui habite toujours chez ses parents, était alors introuvable, tout comme le reste de sa famille.

«Il y a de bonnes chances qu’il ne soit bientôt plus notre voisin!» a lancé à la blague un voisin, soutenant que M. Mathieu risque de déménager.

Contents pour lui

Photo Jean-Francois Desgagnés

Les félicitations fusaient de toutes parts sur les lieux de travail du jeune emballeur, qui n’a évidemment pas complété sa journée de travail.

«Il est très chanceux. C’est quand même de l’argent! Pourvu qu’il sache bien s’en servir. Ça, c’est important!» a partagé anonymement un employé du IGA.

Les employés du supermarché avaient reçu la consigne de ne pas parler aux représentants de la presse, même si la nouvelle concernant le jeune gagnant s’est répandue comme une traînée de poudre.

Photo Jean-Francois Desgagnés

Plafonné à 60 M$ depuis 2015, le gros lot du Lotto Max a été augmenté à 70 M$ en mai 2019. Le précédent record remonte à juin 2019, alors qu’une famille de Montréal a mis la main sur un lot de 65 M$.

«Ce qui est intéressant, c’est que l’on fête nos 50 ans cette année et en même temps on remet le plus gros lot de notre histoire. Ce n’est pas arrangé avec le gars des vues», a assuré Patrice Lavoie, porte-parole de Loto-Québec.

Présenté au public vendredi

Loto-Québec a confirmé qu’une personne s’était présentée à ses bureaux de Québec vers le milieu de l’après-midi pour remettre le précieux billet et réclamer son prix, sans toutefois confirmer de qui il s’agissait.

Le détenteur principal pourrait également choisir de partager son lot avec des proches.

«Peut-être qu’au final il va s’avérer que c’est le seul gagnant, mais ça se peut fort bien que non aussi. Tout ça est en discussion», a affirmé M. Lavoie.

Le ou les gagnants devraient être officiellement présentés au public, vendredi, lors d’une conférence de presse. Celle-ci aurait dû se faire plus tôt, mais en raison de la tempête qui s’abattra aujourd’hui sur la région, l’organisation a préféré retarder d’un jour le dévoilement.

-Avec Jérémy Bernier et Pierre-Paul Biron

♦ Le billet gagnant a été acheté dans un autre IGA de la région de Québec. Le détaillant recevra l’équivalent de 1 % du gain, soit 700 000 $.

Des grands gagnants

50 M$ (Lotto Max) Date du tirage : 26 novembre 2019

Gagnants : Groupe de six employées administratives de l’école Marcelle-Gauvreau à Brossard

65 M$ (Lotto Max) Date du tirage : 11 juin 2019

Gagnants : Giuseppa Lo Giudice Lanteri et son conjoint Nunzio Lanteri et leurs enfants : Jane et Salvatore Lanteri, ainsi que quatre autres membres de la famille : Antonio, Daisy, Salvatore et Vincenzo Briganti, de Montréal

50 M$ (Lotto Max) Date du tirage : 3 mai 2019

Formule groupe (des gagnants, de Montérégie et Montréal, ne se connaissaient pas tous)

Les plus jeunes gagnants

Jérémie Gagnon, 23 ans 33,6 M$ Lotto 6/49, Date du tirage : 29 août 2018

Charlie Lagarde, 18 ans Gagnant à vie (1000 $ par semaine à vie (ou 1 000 000 $), Date du tirage : 14 mars 2018

July-Chinna Su, début de la vingtaine 1 M$ Lotto Max (catégorie Maxmillions), Date du tirage : 8 juin 2018