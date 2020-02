La CMM estime que la réforme Roberge lui fera perdre 653 M$

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dit s’attendre à des pertes de 653 millions $ au cours des 10 prochaines années en raison de la réforme de la gouvernance scolaire du ministre Jean-François Roberge.

Un amendement inclus à la dernière minute lors de l’adoption sous bâillon de cette pièce législative a provoqué la consternation dans le monde municipal début février. Il oblige les villes à céder gratuitement des terrains pour la construction de nouvelles écoles après deux ans de négociation au plus.

«Les revenus des villes qui proviennent essentiellement des taxes foncières ne sont pas appropriés pour financer les grandes missions de l’État, telle l’éducation», a indiqué la mairesse de Montréal et présidente de la CMM, Valérie Plante, par voie de communiqué, jeudi.

C’est au gouvernement du Québec, qui dispose des revenus pour «assurer la redistribution de la richesse», à débourser pour l’acquisition des terrains des futures écoles, comme il le fait pour les hôpitaux dans le domaine de la Santé, a-t-elle ajouté.

Selon l’évaluation faite par la CMM, l’agglomération de Montréal serait la plus durement touchée par cette modification législative. Puisqu’on prévoit qu’il s’y construira 66 nouvelles écoles entre 2020 et 2030 et que la valeur moyenne du prix des terrains des écoles actuelles s’élève à 6,28 millions $, cela représente un manque à gagner de 414,5 millions $ pour les dix prochaines années.

La CMM a ainsi calculé ces sommes qui seront perdues pour l’agglomération de Longueuil (67,1 millions $), Laval (41,7 millions $), la Couronne Nord (15,5 millions $) et la Couronne Sud (114,1 millions $).

Cette démarche fait suite à l’adoption par le comité exécutif de la CMM d’une résolution demandant au gouvernement du Québec de surseoir à sa décision d’exiger des municipalités qu’elles paient, à même les revenus de la taxe foncière, le coût d’acquisition des terrains.